【收市總結】港股28000點得而復失　交投淡靜全日成交不足660億元

撰文：張偉倫
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港股今日高開低走。美國上周五再次破頂，帶動今日大市高開並升穿28000點，可是強勢只是一瞬即逝，更一度倒跌，其後一直在27900點附近拉鋸，反映出投資者未半握到後市方向。
恒生指數收市報27906點，升35點；國企指數收市報11052點，升22點，成交額為655.51億元。
醫藥股成為投資者追捧對象，中國生物製藥（1177）及石藥集團（1093）均錄逾2%升幅，收市報11.02元及18.62元，綠葉製藥（2186）升0.2%，收市報5.79元，藥明康德（2359）升1.2%，收市報97.65元。
出口股亦普遍上揚，萬洲國際（0288）升1.9%，收市報7.92元，申洲國際（2313）升109.5元，升1.9%，惟偉易達（0303）逆市低收，收市報76.85元，跌2.7%。
濠賭股方面，金沙中國（1928）升0.8%，收市報39.9元，銀河娛樂（0027）升1.1%，收市報56.25元，美高梅中國（2282）升0.2%，收市報12.38元，澳博控股（0880）升0.2%，收市報8.7元。
地產股普遍高收
收租股今日走勢個別，領展房產基金（0823）跌0.1%，收市報81元，九龍倉置業（1997）升0.7%，收市報46.25元。
地產股普遍高收，長實集團（1113）升0.5%，收市報54.9元，信和置業（0083）升0.5%，收市報11.36元，嘉里建設（0683）升0.4%，收市報25.25元。
科技股方面，騰訊控股（0700）升0.7%，收市報377.8元，阿里巴巴（9988）再創新高，曾突破210元，高見210.2元，收市報208.4元，升0.7%。