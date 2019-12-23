三大指數低收　滬指痛失3000點

中國股市連升3周後，今日明顯回落。上證指數今早低開後曾扞頭上揚，隨後再度下挫。三大股指跌幅均超1%。

上證指數收盤失守3000點，報2962.75點，跌1.4%；深證成指報10056.21點，跌1.69%；創業板指跌1.98%，報1736.62點。

中國股市12月23日兩市呈現單邊下挫走勢。（新華社）

北向資金淨流入17.49億元（人民幣‧下同），已經連續28個交易日淨流入，28日個交易日累計淨流入金額達1,045.86億元。2019年以來北向資金已累計淨流入了3,427.96億元，淨流入金額已超2018年全年。

盤面看，個股呈現普跌態勢，逾3,000隻個股下挫，兩市跌停個股近40隻，市場人氣趨冷。儀表儀器、ST、水泥居板塊漲幅榜前列，半導體及元件、養殖業、胎壓監測板塊居板塊跌幅榜前列。受到中國國家大基金高位減持，芯片股紛紛大跌。

芯片股下挫與兆易創新、匯頂科技、國科微分別發佈公告稱，中國國家集成電路產業投資基金股份，擬自該公告日起15個交易日後的3個月內，採取集中競價交易方式分別減持所持3家公司不超過1%的股份。

股指期權今日掛牌

另一方面，上交所滬深300ETF期權、深交所滬深300ETF期權、中金所滬深300股指期權正式上市，這也是資本市場首次三大交易所同日推出期權工具品種。業內分析認為，期權系列工具上市不僅為市場提供新的金融品種，也為基金、券商、期貨等機構進行金融創新提供基礎性構建。金融期權產品的擴容，不僅對對衝基金尤其是私募對衝基金是一大利好，同時也利好券商，並有利於外資入市。

對於後市，施羅德投資大中華股票主管盧偉良指出，過去18個月的盈利預測修訂或已接近見底，預期2020年按年增長率將會出現更穩定的中單位數增長。鑑於MSCI中國指數的整體估值略低於長期平均值，由內地市場流入香港的南向交易資金流或會繼續帶來流動性支持。