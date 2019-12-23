基金公會：首十個月零售基金銷售按年升逾20倍 達154億美元

香港投資基金公會公布，今年首十個月，零售基金淨銷售額錄得154億美元較去年同期上升21倍，同時總銷售額為795億美元，按年微跌1％。由於總贖回額收窄，因此較去年同期減少23％至640億美元。

基金公會指，股票基金在頭10個月的銷情疲弱，總銷售額相比2018 年同期下跌52％至127億美元。並錄得44億美元淨流出，遠高於去年同期的19億美元流出，不過基金贖回情況近期略為放緩。

公會稱，債券基金在今年首十個月，資金主要流入低風險資產避險，金額高達247億美元。 總銷售額銳升156％至536億美元，佔行業總銷售額逾67％。受惠於大圍環境下，「環球債券基金」，「亞洲債券基金」及「高收益債券基金」分別錄得銷售額158億美元，55億美元及10億美元。但首10個月的平衡基金中，總銷售額較去年同期下跌59％至121億美元，而淨流出額為43億美元。當中，「其他平衡基金」錄得最大的跌幅，達 78％。

籲投資者留意風險

基金公會主席李錦榮提醒投資者指，雖然中美簽訂第一階段貿易協議，及英國大選結果可以短暫助提振市場氣氛。但貿易戰對全球貿易和經濟增長的影響，以及地緣政治緊張局勢會繼續困擾市場，為投資環境帶來不確定性。同時，他又提醒雖然市場對一些高收益及穩定的基金有需求，但投下者應注意當中的風險管理。

基金公會指，未來2020年將着眼於強積金發展、零售基金領域及香港與國內基金業發展三方面。基金公會將繼續與積金局溝通倡議放寬強積金的投資限制，以便基金經理能為僱員設計更具效益的退休前和退休後的退休產品及方案，尤其在A股市場會有所發揮。同時，積極與積金局推動積金易（eMPF）平台，又鼓勵公眾善用可扣稅的自願性供款，為退休作財務準備。

冀優化監管框架鼓勵債券投資

公會又稱，與香港監管機構溝通，推動基金業進一步落實綠色理念，將環境，社會和公司治理的因素納入投資管理及風險管理框架及流程。同時，修訂如單位信託及互惠基金守則，基金經理操守準則的修訂。另外就新股上市的制度提出優化的建議。

另外，研究探索是否可以將香港證監會認可的基金納入「 財富通」，期望可以有助中港兩地的基金業及相關從業員有更大的發揮空間。向監管機構溝通，提出建議優化監管框架，以便讓更多海外機構投資者能更有效參與內地債券，股票以及基金市場。