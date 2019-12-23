都市麗人盈警　預告今年轉蝕最少9億元人民幣

都市麗人（2298）宣布進行業務轉型並發盈警。公司指出波士頓諮詢在今年10月底提交研究結果，並於今年11及12月，董事會﹑行政總裁蕭家樂，及其他高級管理層成員舉行會議，討論轉型計劃，包括聯合新代言關曉彤推出新商業廣告，以推廣新設計產品。在今年第四季開設「家庭理念」為主題的購物中心門店，並於12月開設第7代貼身衣物門店。

同時加強對電商渠道的投入力度，及拓展業務版圖至內地低線城市，以填補市場缺口，及嚴控成本及削減非必要費用。

公司又指出，董事會及蕭家樂考慮到公司轉型計劃措施，實際財務表現及適用會計準則後，決定作出多項會計撥備。在預期公司於可見未來向加盟商及零售客戶，銷售過期存貨面臨實際困難，一次性撇減約6.5至7億元（人民幣‧下同）存貨。為應對轉型計劃，一次性豁免公司主要客戶拖欠金額，合共3.1至3.5億元。關閉多間虧損的零售店舖，產生被沒收按金﹑撇減樓宇裝修，以及各種員工遣散成本等多項成本，合共2,000至3,000萬元。

公司指出上述會計撥備規模龐大，對截至今年年底止業績構成嚴重財務影響；又指出擬計提會計撥備屬一次性性質，為公司財政未來有機會明顯改善建立基礎的所需措施。

公司預期今年除稅後虧損不少於9億元，去年同期則錄3.78億元除稅後溢利。