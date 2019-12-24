道指升96點　波音特斯拉升3%

三大股指均創收市新高，道指收升96.44點，漲幅為0.34%，報28551.53點；標普500指數升2.79點，漲幅為0.09%，報3224.01點；納指升20.69點，漲幅為0.23%，報8945.65點。

道指成分股波音收升2.91%，此前有報道稱該公司CEO因737 MAX危機辭職。3M、蘋果和思科等道指稱漲幅均超過1%。蘋果收升1.63%，報284美元。特斯拉升逾3%，刷新收市歷史高位至418美元上方。

隨着年終反彈來臨，美股三大指數均創歷史新高。通常聖誕節所在的這一週市場波動性較低，股指傾向於區間震盪。（新華社）

經濟數據面，美國11月耐用品訂單按月初值下降2%，預期增長1.5%，前值為增長0.5%。美國11月扣除飛機的非國防資本耐用品訂單按月初值增長0.1%，預期0.2%，前值為1.1%。扣除運輸類產品不計，美國11月耐用品訂單按月初值持平，預期增長0.2%，前值為0.5%。

美國11月單戶型住宅銷量增長1.3%，至折年率71.9萬套；10月份數據下修。9-11月份平均銷量折年率為72萬套，是12年最高水平。這份報告表明美國11月份新建住宅銷量增長，創下2007年以來最佳三個月需求記錄，反映出美國住宅房地產市場的持續增長勢頭，有助於支撐經濟。