【財經點睛】如何提高出生率？　英倫銀行研究﹕減息

發達國家自然人口增長持續多年低迷，成為人口學家關注現象。如何可以提早嬰兒出生率？央行減息是否可以嗎？據英倫銀行最新公布的研究報告顯示，原來減息是刺激出生率的方法。

在2008至2009年期間，為解決環球金融危機，環球多個央行連番減息及推出量化寬鬆措施。在2009年，英國新生嬰兒增加1.45萬名。英倫銀行兩名分析員Fergus Cumming及Lisa Dettling想了解到，減息會否影響當地出生率。兩人預期，當基準利率下跌1個百分點，需承擔抵押貸款以浮動利率計價的家庭，嬰兒出生率便會上升5%，因為相關貸款利率變化是受到英倫銀行指標利率左右。

兩人在論文內又指出，對英國平均而言，每當政策利率下跌1個百分點，出生率便上升2%。

同期美國嬰兒出生率下跌

不過與美國的嬰兒出生率，在同時段卻下跌，兩人認為與美國普遍採遍固息利率抵押貸款，及樓價下跌有關。兩名研究員認為，透過與美國的情況作比較，若更多家庭享受更低利率，那麼美國在大衰退期間，便不會出現嬰兒荒。

低利率是否可以帶來出生率提升，單從英倫銀行的研究難作定論。可是從2000年起已採取量化寬鬆的日本，出生率卻未見有明顯起色。

日本國會議員衛藤晟一預期，今年當地嬰兒出生數目為87萬人，屬歷年新低。

據世界銀行發表的報告，顯示在2009年時，日本每名婦女平均生產胎數為1.37，英國及美國分別為1.89及2。在2016年每名日本婦女平均生產胎數為1.44，而英國及美國均為1.8。透過世銀數據，顯示在低息環境下，三個主要發達經濟體嬰兒出生情況未見明顯提升。

日本料今年嬰兒出生數目見紀錄新低

日本厚生勞動省公布的初步數據顯示，根據1至10月出生人數推算出今年全國新生嬰兒86.4萬人，按年減少5.4萬人，創有統計以來首次不足90萬人，跌至歷史新低

《產經新聞》亦報道，負責應付少子化的國會議員衛藤晟一預料，今年當地新出生嬰兒數目為87萬人，為明治32年（1899年）有紀錄以來的歷史新低。

那麼如何可以提高嬰兒出生率？除了低息環境外是否尚有其他元素，相信人口學家可以多加探究。