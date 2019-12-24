【收市總結】港股平安夜半日市交投淡靜　跌42點　內需股腳軟

撰文：張偉倫
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今日為平安夜，先祝各位讀者聖誕快樂。在佳節前夕，投資者心思明顯已不在股市，加上今日只有半日市，大市僅在窄幅上落，成交額不足320億元。內需股表現疲弱，蒙牛乳業（2319）及中國旺旺（0151）均錄得逾1%跌幅。
恒生指數收市報27864點，跌42點；國企指數收市報11035點，跌17點，成交額為319.84億元。
內地明年起降奶粉進口稅率，不利乳業股表現，蒙牛跌1.7%，收市報31.4元，H&H國際（1112）跌2.9%，收市報31.95元，雅士利國際（1230）無升跌，收市報0.7元，澳優（1717）跌0.8%，收市報10.36元，中國聖牧（1432）跌2%，收市報0.245元。
收租股及內銀股低收
內需股亦回軟，中國旺旺（0151）跌1.2%，收市報7.26元，統一企業中國（0220）無升跌，收市報8.35元。
收租股亦收低，九龍倉置業（1997）跌1%，收市報45.8元，領展房產基金（0823）無升跌，收市報81元。
內銀股方面，建設銀行（0939）收市報6.63元，跌0.7%，工商銀行（1398）跌0.5%，收市報5.94元，中國銀行（3988）無升跌，收市報3.33元。