2020年美股或跌10%　是時候沽貨？

隨着今年美股屢創新高，投資者對未來美股走勢也空前樂觀。按照股神巴菲特（Warren Buffett）的逆向投資理論，這是美股聚集風險的信號。

據內地媒體《Wind資訊》報道，截至12月22日，標普500今年以來已上漲28.5%，道瓊斯工業指數及納斯達克指數分別上漲21.98%和34.51%。但隨着美股的上漲，投資者情緒過於樂觀，風險也正在凝聚。

衡量美股投資情緒的赫伯特股票情緒指數（HSNSI）顯示，投資者樂觀情緒已經超過了2000年以來每日讀數的97%，顯示投資者對後市的漲跌看法趨於一致。正如巴菲特所說的那樣，逆向投資者是當別人貪婪時感到恐懼，此時美股風險正在凝聚。

市場分析師馬克•赫伯特（Mark Hulbert）表示，小型股特別容易受投資者情緒波動影響。自2000年以來的歷史數據表明，每當HSNSI讀數超過65%時，衡量小型股的羅素2000指數都將在接下來的一周、一個月或半年持續下跌。而市場下跌情況的關鍵是看情緒指數在市場陷入低谷時期的反映：如果該指數出現回撤，那表明接下來的跌幅相對較温和，併為市場的反彈做情緒鋪墊。相反，如果投資者情緒在股市下挫後依然保持高漲，那市場將迎來更大的跌幅。

巴郡第三季末持有近1300億美元現金

值得注意的是，股神巴菲特關注的指標也顯示相同風險。巴郡第三季報顯示，截至三季度企業持有現金達到1,282億美元。不少投資者疑惑巴菲特為何不將該筆現金用於投資不斷高漲的美股，而答案就在被巴菲特形容為「在任何特定時刻評估估值的最佳單一指標」——Wilshire 5000股指與GDP比值中：該指標表明，估值處於自二十年前互聯網泡沫以來的最高水平，在這一估值水平下，美股未來上升空間並不大。

先鋒集團（Vanguard Group Inc.）的投資策略主管約瑟夫•戴維斯（Joseph Davis）表示，預計到2020年美股回調10%的可能性為50%，而往年對市場的預期判斷通常在30%。

標普500在2018年12月一度自當時的峰值下跌20%，而在這之後，該指數從未出現過10%的回撤幅度。