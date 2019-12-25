特斯拉股價創新高後　摩根士丹利警告：將下跌40%

特斯拉股價自2019年四季度以來飆升，周一更超過了其首席執行官暗示的每股420美元的私有化價格。但即便如此，摩根士丹利（Morgan Stanley）仍然重申了對該公司250美元的目標價，即較現在的股價水平下跌40%。

摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）在最新的報告中說，特斯拉目前的股價對一家汽車製造商來說過高了，投資者最終將不再把特斯拉視為一家科技公司，並導致其股價暴跌至與汽車板塊其他公司相當的水平。

喬納斯表示，相信該公司股價於2020年將有很多推漲因素；無論是中國工廠的量產、Model Y上市還是新技術的宣布，都將股價推升，但從更長遠時間跨度來看，對一家汽車製造商來說，其股價將被證明是高估了。

2019年6月9日，位於上海浦東新區臨港裝備區的特斯拉超級工廠，正在緊張建設中。(VCG)

特斯拉四季度的強勁表現在很大程度上是由其上海超級工廠生產進度超出預期推動的。這是該公司在美國以外的首個生產中心。隨着中國對特斯拉汽車的需求增加，馬斯克稱讚這家工廠和中國市場是公司未來的關鍵。它還可以大幅降低這家硅谷製造商的生產成本。

2018年11月，馬斯克還宣布了該公司在柏林建造第四個超級工廠的計劃。儘管歐洲地區新車市場整體放緩，但特斯拉2019年前三季度在歐洲國家的銷量有所增長。彭博社上週末報道稱，在特斯拉同意了一份土地收購合同的文本後，該公司距離實現在歐洲建廠又近了一步。

馬斯克還在公司第三季度財報電話會議上告訴股東，特斯拉已經提前推出了人們期待已久的Model Y跨界車，這款車型預計將於明年夏天推出。這段時間以來該公司還推出了褒貶不一的電動皮卡。