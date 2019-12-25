韓國企業大舉增加研發投資　三星電子研發費用最多

韓國企業經營評估機構CEO Score發佈的一項資料顯示，韓國大企業2019年一季度到三季度的研發費用按年增加近4萬億韓元。

韓國500強企業中共有211家公開了2019年的研發費用支出，總額為39.227萬億韓元。同期，500強企業的銷售額雖從1,265.0287萬億韓元減少到1,254.9629萬億韓元，但研發費用在銷售額中的佔比反而從2.79%增至3.13%。

從各大企業研發費用比重來看，門戶網站NAVER佔比最高，為25.96%，賽爾群（Celltrion）以25.57%排名第二。其後依次為Netmarble、韓美藥品、遊戲公司NC Soft、Kakao、大熊製藥、鍾根堂、SK海力士、綠十字。三星電子以8.97%排名第16。

三星電子在手機領域投入的研發比重較大。（VCG）

從行業來看，製藥行業13.16%，其後依次為信息通信和電力電子、服務、汽車和零部件、造船和機械及設備。排名靠後的石化、國營企業、建設、食品、鋼鐵、運輸、流通等行業均不足1%。

另外，研發費用最多的企業是三星電子，2019年一到三季度共投資15.2877萬億韓元，按年增長14.6%。LG電子、SK海力士、現代汽車、LG顯示器、NAVER、起亞汽車均超過1萬億韓元。