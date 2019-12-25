遭谷歌封禁　華為替代辦法出台　導航支付等即將上線

華為已建立的HMS（華為移動服務），據報導航、支付等關鍵功能馬上就能上線。觀察者網引述華為公司印度消費者業務負責人Charles Peng報道，華為已建立HMS（華為移動服務），導航、支付等關鍵功能馬上就能上線。同時，記者注意到，包含郵件服務的華為HMS，已於12月23日在中國國內開啟公測。

5月，谷歌響應美國政府「實體清單」號召，禁止向華為手機提供GMS服務。也就是說，華為在海外市場出售的手機，在原廠設置下不能使用谷歌郵箱、Youtube、谷歌支付、谷歌雲以及谷歌導航服務。對此花旗銀行曾認為，華為手機等同於被「癱瘓」，其在海外市場份額將遭到削減。

由於谷歌GMS服務對華為持續封殺，華為推出了自己的生態服務HMS，根據華為方面公布的數據，截止到2019年8月，HMS生態增長迅速，全球註冊開發者數量超過101萬，接入HMS Core的應用程序超過45萬。

華為自主研發的HMS系統正在進行公測。（VCG）

華為方面還介紹，正與印度排名前150的App開發商進行商談，邀請對方入駐HMS，並提供每人至多1.7萬美元的補貼。華為創始人任正非於11月底時也稱，即使與谷歌的軟件和應用程序隔絕，華為仍然可以成為世界第一大智能手機品牌。華為HMS的上線，將再一次擺脱外部束縛。

值得一提，HMS積累的生態資源也會滋養華為自主研發的跨平台操作系統鴻蒙OS，這也意味着HMS如果儘快普及，將會加速孵化鴻蒙OS。