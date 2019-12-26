《產經新聞》：數字貨幣爭霸戰大幕開啟

整個2019，全球央行的數碼貨幣在金融科技的競爭中佔據了重要一席。對數字貨幣的控制權，正成為主要國家之間競爭的新焦點。

日本《產經新聞》周三（25日）刊載題為《數字貨幣之爭大幕開啟》的報道稱，各國央行圍繞數字貨幣的霸權爭奪戰愈演愈烈。

報道稱，歐洲央行理事會成員、法國央行行長弗朗索瓦·維勒魯瓦·德加洛近日說：「如果歐洲央行想要領先其他央行發行數碼貨幣，必須儘快行動起來。」

歐央行已就數碼貨幣成立工作組

歐洲央行的數字貨幣發行計劃反映出它對被中國和瑞典等國超越的擔憂和焦慮，因為這些國家在無現金業務方面起步較早。11月剛剛就任歐洲央行行長的拉加德在12月12日談及數碼貨幣時強調說：「我們已經成立了工作組，正加速推進這方面的工作。」

報道認為，促成歐洲央行和中國人民銀行發行數字貨幣的契機是，各方對美國Facebook的數碼加密貨幣天秤幣抱有高度警惕，希望通過公共機構發行數字貨幣加強監管。由於各國監管當局擔憂情緒的加劇，天秤幣的發行計劃受阻。有業內專家指出：「眼下，圍繞發行數碼貨幣的爭論已從天秤幣的監管問題變成了央行之間的競爭。」

另一方面，日美對於發行數碼貨幣態度謹慎。美國媒體報道稱，美聯儲主席鮑威爾11月以書面形式表示，尚無發行數碼貨幣的計劃。日本銀行副行長雨宮正佳也在7月明確表示沒有發行數字貨幣的計劃。

日美兩國採取審慎態度

實際上，央行數碼貨幣最大的作用是阻擊其他的數碼貨幣對國家貨幣安全的威脅，而2019年Libra的出現給全球央行帶來衝擊。首先Libra從本質上是不受任何一個有強大信用貨幣體系的國家歡迎的，從組織架構上，Libra基金會設立在瑞士，發行機制上也是有大的商業組織掌控兑換權，更有一個凌駕於各國之上的願景。

像Libra的野性在於先讓全球至少3億用戶養成使用數碼貨幣的習慣，這個不僅僅是最開始搶奪跨境支付業務這麼簡單，而是獲取貨幣共識，一旦在廣泛使用後在Libra上進行借貸等業務，實際上就擁有了貨幣乘數的工具，有了危及國家主權貨幣的能力。

在此基礎上，CBDC的競賽提上日程。細數當前的情況，各國發行央行數碼貨幣的重點不同，階段各異。但是毫無疑問的是，央行數碼貨幣離我們是越來越近了。那麼過去一年CBDC在全球的發展情況如何，我們一一觀察分析。

各國央行也加緊構建數字貨幣。

早在2014年，中國央行便成立發行法定數字貨幣的專門研究小組，論證央行發行法定數碼貨幣的可行性。

泰央行行長稱比特幣具潛力

歐洲央行表示，探索CBDC的形式及可能性。法國央行則稱，將很快開始測試數字貨幣。法國中央銀行希望歐元區建立一個基於區塊鏈的結算系統，與現有技術相比，該系統可以更快、更低成本地轉移歐元。

泰國央行則表示，中央銀行數字貨幣改善銀行之間互相的清算。2019年3月，在「博鰲亞洲論壇2019年年會」上，泰國央行行長表示比特幣有很大的潛能，很多國家都在進行跨境支付基礎設施建設，並且希望能夠提供更多的金融產品。大銀行所發行的數碼貨幣，可以用這些貨幣進行貿易融資的支付，這是非常大的潛能。