黃奇帆：三大原因讓內地樓價累升10倍　料將來難複製

中國國際交流中心副秘書長黃奇帆表示，若以2000年的樓價格計算，當時中國平均的房價是1,000元（人民幣‧下同）左右，現在差不多10,000多元，均價漲了10倍左右。

《新浪網》周四（26日）報道，黃奇帆表示，中國樓價能錄得10倍升幅的原因有以下三點：1．任何商品價格上漲和供求有關，供不應求就漲價。2．價格因素往往是貨幣現象。如果貨幣印發的多，價格就會漲。總體上在過去的20年，中國貨幣超發、增發，貨幣的增長率是最高的。但是之所以沒有影響其他的社會商品，房地產立了大功，它等於像個大肚子把貨幣吸收到裏面，社會其他方面反而平衡了。3．人民幣匯率。

他認為，過去的20年都是推過中國房價上升的。但是今後10來年這三大因素存在不存在？現在開始已經連續三年中國的M2每年的增長就是在8%至9%，很穩健，這樣就不會有過多的貨幣進入到房地產的蓄水池，把房地產價格泡高。

人民幣匯率平穩降低外資炒作物業意欲

另外，人民幣基本上是在升值或者穩定當中，外資進來炒作房地產，買了房，等着房子升值的概率很小。從這個意義上講，再想着炒房，十年翻一番、翻兩番，來賺幾倍錢的概率幾乎歸零。總體上中國的房價也不會大起大落。

關於2020年房價走勢，中國高層經濟會議指出，繼續堅持「房住不炒」政策，中國住建部也發文強調，不用房地產作為短期刺激經濟的手段。

房住不炒助穩定樓價

2019年以來，中國央行多次強調「房住不炒」的定位，加強對房地產金融市場的宏觀審慎管理，強化對房地產整體融資狀況的監測，綜合運用多種工具對房地產融資進行逆周期調節。房地產金融的逆周期調控處於比較平衡的狀態，目前房地產開發企業到位資金整體維持穩健，融資調控尚未放鬆。

因此，分析表示，中國房地產行業作為一個典型的周期性行業，行業基本面狀況與經濟走勢相關。在當前宏觀經濟走弱及「不將房地產作為刺激經濟的手段」的政策影響下，行業需求放緩。2020年房價或將繼續維持穩中有降的趨勢。