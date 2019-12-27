余永定﹕內地經濟增速不能跌破6%　基建投資對增長貢獻屬不可替代

不少機構預期明年中國經濟增長將會低於6%。究竟最終明年增長會否放緩至6%，目前無人有水晶球可以作出最準確預測，不過中國社科院學部委員余永定，日前接受《新京報》訪問時，卻指出不應增長速度放緩至6%，認為須透過擴張性財政政策，重點仍是基礎設施投資。

中國社科院世界經濟與政治研究所的微信公眾號，援引余永定日前在《新京報》的訪問內容，明言要抑制增速進一步放緩，以避險出現惡性循環，又指出就業及外部環境，需要內地增長作緩衝。

余永定又指出，目前內地經濟既面對經濟增速放緩，同時核心通脹率仍低迷；又指出內地工業品出廠價格指數（PPI）已連續數個月進入負增長。

以免讓經濟陷入惡化循環

余永定指出，面對當前經濟形勢，在現有實際經濟增速基礎上，值得兼有需要推出措施防止增長進一步放緩，以免出現悲觀預期，引發經濟增長進一步下跌的惡性循環。

他明言若通脹水平不超過5%，公眾及金融機構願意購買國庫券，政府便可以實施更具擴張性的財政及財幣政策，促使增速加快。

在談及財政政策措施時，余永定指出基礎設施投資對經濟增長的貢獻時，是難以替代；又指出作為一個發展中國家，政府無須要對增加基礎設施投資猶豫不決。