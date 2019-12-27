【中午收市】港股半日升近330點　直迫28200萬點

港股在假期後表現理想，在美國股市再創新高，以及內地公布的11月份企業利潤數據較市場預期佳，帶動港股重上28000點，其中內房股更成為投資者力捧對象。

恒生指數中午收市報28193點，升329點；國企指數中午收市報11183點，升147點，成交額為400.5億元。

內房股今日表現突出，碧桂園（2007）升3.2%，曾為今早表現最佳藍籌股，中午收市報12.4元，獲大行唱好的融創中國（1918）今早曾創歷來新高，中午收市報46.15元，同樣破頂的內房股為龍湖集團（0960）升2.9%，最新報36元，中國海外（0688）升1.5%，中午收市報29.95元。

阿里巴巴再度破頂

濠賭股今早亦有不俗表現，金沙中國（1928）升3%，中午收市報41.55元，永利澳門（1128）升4.7%，中午收市報19.54元，銀河娛樂（0027）升3.4%，中午收市報58元，美高梅中國（2282）升4.5%，中午收市報12.92元。

手機設備股方面，瑞聲科技（2018）升2%，中午收市報66.95元，舜宇光學（2382）升1.6%，中午收市報139.6元，信利國際（0732）升0.8%，中午收市報1.23元。

科技股亦上揚，騰訊控股（0700）升1.8%，中午收市報383.6元，阿里巴巴（9988）再創新高，中午收市報212.8元。