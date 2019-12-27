《華爾街日報》：中國說「不」後　全球這一領域生巨變

過去數十年，在美國和許多發達國家，人們把用過的塑料瓶、汽水罐和郵寄宣傳品都投到同一個垃圾箱裏。

美國《華爾街日報》網站12月26日報道，中國政府當時表示，希望推動國內垃圾收集，阻止其視為環境和健康危害的洋垃圾流入。自那以來，西方垃圾的其他熱門出口地印度、馬來西亞、越南、泰國和印尼等也各自實施了限制措施。

2019年7月1日，《上海市生活垃圾管理條例》正式實施。在鐵路上海虹橋站，志願者在宣傳垃圾分類小知識。（VCG）

報道稱，這些舉措導致全球處理廢物的方式發生了巨大變化。一些國家長期以來習慣於將垃圾運往較貧窮國家進行分類和處理，現在他們面臨哪些東西值得回收的問題。這些國家正對國內加工領域進行新投資，加快焚化等替代策略的實施，並開展垃圾分類教育活動；還有一些回收項目被徹底放棄。

根據廢料回收行業協會（Institute of Scrap Recycling Industries， 簡稱ISRI）的數據，截至10月份美國向中國內地出口的塑料廢棄物，較2017年初中國開始明確禁止進口多種廢棄物時減少了89%，廢雜紙出口減少了96%。

根據ISRI數據，在此期間美國向所有國家出口的塑料廢棄物總量減少了64%，廢雜紙出口減少了42%。

垃圾印度及印尼 兩國已不勝負荷

報道介紹，中國拒絕進口後，大量的垃圾被改道出口給印度、印尼和馬來西亞等國家。其中許多國家目前表示他們已經不堪重負，並對紙張和塑料進口實施了限制。

日本以往是把大多數塑料廢品出口至中國，在中國實施禁令後，就轉而運往馬來西亞、泰國和越南。但隨着那些國家也開始拒收骯髒的可回收廢料，日本的回收機構只能開始囤積廢料，期望會出現一個新的市場。日本有關官員表示，日本在過去一年裏積累了50萬噸的塑料垃圾。

分析表示，自從中國要求對垃圾分類以後，市場正在悄然改變。

英回收行業協會稱已陷入危機

報道稱，英國正在焚燒更多的垃圾，包括骯髒或低價值的回收品。

據政府數據顯示，英國的垃圾焚燒和回收率目前大致為42%。行業組織英國回收協會首席執行官西蒙·埃林稱：「我們正迅速陷入一場危機：一方面沒有可以消化回收材料的市場容量，另一方面又是價格暴跌。」

在田納西州的孟菲斯，作為美國最大的垃圾搬運和處理公司之一，美國共和服務公司去年已停止接受一些企業混在一個垃圾箱裏的各種可回收垃圾，稱這些垃圾的污染太嚴重。