會德豐以象徵式租金　借逾50萬呎地予非牟利機構建2000過渡房屋

再有發展商宣布捐地。會德豐（0020）宣布捐出農地予社福機構興建社會房屋，向非牟利機構以每幅地一元租金形式，借出合共逾50萬平方呎土地，涉及多幅分別位於大埔屯門及東涌的地皮，借出年期為8年，興建2,000間過渡性房屋，預期累計可惠及逾6,000名家庭或逾2萬名人士。

會德豐以象徵式租金，向樂善堂及社聯借出土地興建社會房屋。（許世豪攝）

會德豐地產將會負責前期開展工作，包括：初步及簡單的土地平整及規劃申請等相關程序及費用。項目建成後將交予兩間非牟利機構（香港社會服務聯會及九龍樂善堂）營運。

會德豐地產主席梁志堅表示，房屋供應短缺是香港當前急切的問題，會德豐作為社會一分子，希望協助港府推動3年內合共提供1萬個單位的目標，所以集團主動接觸政府，提出以上方案。

新世界、恒地先後捐出或借用土地

近年有地產商陸續捐地以興建資助房屋。其中新世界（0017）在9月下旬公布，將捐出300萬平方呎農地作社會房屋用途，面積相當於1.5個維園。當中100萬平方呎有意捐予社企「要有光」發展社會房屋；其他200萬平方呎土地則歡迎其他非牟利機構合作，包括捐予政府興建公屋。

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業（右二）及新世界發展執行副主席鄭志剛（右一）9月公布將利用新世界捐出的農地，興建過渡性房屋。（資料圖片）

另外恒地（0012）也於11月公布，向政府借出錦田錦上路江夏圍土地，以建2,000間組合屋，涉近43萬平方呎土地，收象徵式1元租金，為期7年，供正在輪候公屋的劏房戶及低收入家庭入住，目標希望能惠及近1萬個家庭，共約4萬人，成為本港歷來最大的社會房屋項目。