【中午收市】友邦及地產股發力　港股半日升178點

港股在12月期指結算日上揚。大市今早高開25點後一度掉頭回落，其後在友邦（1299）及地產股帶動下，重拾升勢之餘，升幅更一度接近200點。

恒生指數中午收市報28403點，升178點；國企指數中午收市報11264點，升69點，成交額為384.28億元。

近期處於強勢的友邦，今早延續升勢，中午收市報82.25元，升1.6%，其他保險股方面，宏利金融（0945）升0.1%，中午收市報156.1元，保誠（2378）則無升跌，中午收市報146.9元。

九倉置業升3.6%

地產及收租股亦上揚，九龍倉置業（1997）曾創1個月新高，中午收市報47.5元，升3.6%，長實集團（1113）升0.6%，中午收市報55.6元，新鴻基地產（0016）升0.9%，中午收市報118.5元，希慎興業（0014）升1%，中午收市報30.6元，領展房產基金（0823）升0.3%，中午收市報81.95元。

出口股方面，申洲國際（2313）升2.6%，中午收市報113.9元，創科實業（0669）升2.4%，中午收市報64.5元，偉易達（0303）則逆市下跌，中午收市報77.15元，跌0.7%。

科技股方面，騰訊控股（0700）升0.2%，中午收市報384.6元，阿里巴巴（9988）跌0.6%，中午收市報211.6元。