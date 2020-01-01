【財經點睛】中國旅客愛遊日　惟呢幾個問題或令內地客卻步

尚有不足一個月便是農曆新年，亦為內地旅客外遊的黃金檔期。同處於東北亞的日本及南韓，均為內地旅客的熱門外遊目的地；單在去年首10個月，由前往日本觀光的旅客數目已達到813萬人次，按年增加14%，預料全年來自內地的訪日旅客數目可達到1,000萬人次。不過若要來自內地的訪日旅客數目進一步增長，或許當地旅遊業界先要應對幾個問題。

料今年訪日內地客達千萬人次

據《日本經濟新聞》引述廣州的廣之旅國際旅行社負責人指出，明年農曆新年期間，前往日本的旅行團已接近額滿，又指出早在去年10月時進行預訂的旅客已不少。報道又指出以往前往日本的內地旅客，多來自北京及上海等北部及中部城市，來自廣東省等南部省份的旅客則開始增加。

不過報道亦指出見前日本旅遊業，需要面對來自泰國及越南等東南亞國家競爭，並引日本旅遊業界人士指出，以往日本無須要作出推廣便可以吸引內地旅遊客前來，今日則與其他國家競爭情況下敗陣。

北海道擁有不少旅遊資源，對旅客而言具吸引力。（覺視中國）

為了推廣日本旅遊業，在今年12月19日，日本旅遊局在廣州開設事務所，為北京及上海後第3個事務所，以加強在中國南部發放旅遊訊息。

申請簽證手續繁頊

報道指出縱使不少曾前往日本，或對前往日本旅遊感興趣的旅客，滿意度或期待感相當高，可是不少內地旅客對當地旅遊業亦有不少此意見。

首先是住宿相關網站對海外旅客並不容易使用。報道引述計劃在明年前往九州旅行的梁小姐指出，透過網站預訂酒店時，需要登記日本的電話號碼及地址，認為酒店方法並無考慮海外旅客的情況。

旅客前往日本時，需要對當地鐵道交通有一定理解。（視覺中國）

其次是申請簽證手續繁頊。報道引述將於明年農曆新年期間前往東京及北海道的陳小姐指出，需要提交不少身份證明資料，感到非常麻煩，又指出早前獲得韓國簽證較為方便。

除了預訂酒店上感到不方便，及取得簽證的過程較繁頊外，內地旅客對在日本旅遊亦有不少意見，包括就火車的類別不少，難分得清楚。同時對當地無障礙設施有意見，此外在生活習慣上亦表達意見，如在日本用餐時，並無熱水供應，在杯麵內並無附上膠叉等，以及路上垃圾箱太少，不知道垃圾掉在哪裡等。有關種種問題或生洞習慣上的差異，若不作處理將影響內地客前往日本的熱情。