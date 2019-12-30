【新股】劉嘉玲擬認購　艾德韋宣明起招股　入場費約4727元

奢侈品整合營銷解決方案提供商 Activation Group艾德韋宣（9919）公布招股計劃，計劃發行2億股，香港公開發售10%，招股價1.71元至2.34元，每手2,000股，入場費4,727.16元。

艾德韋宣最多集資5.382億元，明日（31日）起開始招股，明年1月9日截止，並於同月16日正式於聯交所掛牌。獨家保薦人為東興證券（香港）。

艾德韋宣執行董事聯席主席兼行政總裁劉錦耀稱，集團去年於中國新三板退市後，決定於本港申請上市。他又指，集團於大中華高端及奢侈品品牌市場的體驗營銷領域排名第一，佔市場份額6.3%。除此之外，集團亦有開拓體育與娛樂IP發展領域。

去年從中三板退市

集團指，預計集資所得淨額將有3.55億元，當中55.9%用作發展及擴大集團現有整合營銷解決方案及IP發展業務；34.2%用於策略資基金；9.9%則用於一般營運。

對於集團2016年至2018年毛利率下降，劉錦耀稱，主要因為集團為合約金額較大的汽車項目而接受較低的毛利率，不過今年上半年透過網劇及中國環法單車挑戰賽，毛利率已經反彈，並有信心於日後維持。

艾德韋宣明日起招股，入場費約4727元。（翟梓謙攝）

另外，劉錦耀指，中國是集團的主要市場，2019年的業務佔比高達93%，主要因為市場大、增長快；相反，香港的佔比只有約7%，認為社會事件對業務影響不大。

名星劉嘉玲表示，過去她創立的自家品牌營銷宣傳都是與Activation Group合作，很高興見到朋友的公司上市，並直言有意認購集團股份。