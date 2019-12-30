社科院：2020年須防範系統性風險　解決地方債問題

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員張明表示，2020年中國經濟繼續尋底，國民生產總值（GDP）增速即使「破六」，相信亦為貼近6%；至於反映通漲的居民消費價格指數（CPI）增速則有望於第二﹑三季度明顯回落，「滯脹」的短期格局將會有所改善。

張明在文章指，2020年對於中國是穩增長、調結構與控風險的微妙平衡之年，預計明年中央繼續實施逆周期宏觀經濟政策，但力度與重點均審慎考慮，或隨著經濟增速及風險而調整。

張明直言，明年完成全面構建小康社會或10年內GDP總量翻番的目標都不大問題，但不能忽視結構調整與防範系統性風險，要思考如何解決地方債問題、以及與地方債關聯密切的房地產問題。

明年或最多降準3次

他認為明年財政政策會進一步寬鬆，公共預算赤字率料將上升至約3%，專項債發行規模或逾3萬億元人民幣，並調低部分基建項目的資本金比例，以吸引信貸資金與社會資金的參與。

貨幣政策方面，張明料2020年降準、公開市場操作與降息三者仍有機會結合，預計2020年有2至3次降準，最近的一次或於農曆新年前或者兩會前後發生；又預計央行會趁機下調OMO操作利率、MLF利率與LPR報價利率，下調幅度達15至30個基點。