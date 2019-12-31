《路透》：中國股市擺脱關税恐懼

表現原本在全球主要股市中墊底的中國股市，2019年排名逐漸攀升。

《路透》報道，中美貿易戰對經濟造成的損害大多已經被投資人拋諸腦後，在中國當局刺激措施以及大膽的資本市場改革行動鼓舞下，他們正在追逐消費及科技股。

專家認為，2020年中國股市不排除超預期上漲的可能性。（新華社）

在今年最後一個交易日，上證指數升10點或0.3%，收報3050點。

深成指數亦高收，收市報10430點，升64點或0.6%；創業板指數曾升穿1800點，收市報1798點，升7點或0.4%。

總結全年，三大指數累計升幅介乎2成至44%。其中上證指數累升22%，為2014年以來最大升幅；深成指及創業板指數全年累升約44%。

相比之下，美國標普500指數今年漲了28.5%，道瓊斯工業指數上漲22.1%。

「2018年末，史無前例的貿易戰令人憂心忡忡，投資者紛紛拋售股票。而現在投資者更為沉着，他們了解華盛頓手上的所有底牌，對中國政府的反制措施也更有信心，」上海杉杉金融的權益交易主管吳侃表示。

但吳侃警告說，消費和科技等板塊已經出現過熱迹象，並預測2020年行情會有波動。

料明年股市將現波動

美國總統特朗普（Donald Trump）於2018年正式發起對華關税戰，導致當年中國股市下跌25%，在主要市場中表現最差。但中國滬深300指數在2019年第一季度反彈28.6%，因為投資者在中美走向貿易戰停火時紛紛搶入遭受重挫的股票。

貿易談判陷入僵局後，這一反彈勢頭又在5月初止步。隨着貿易談判時斷時續，中國股市在相對較窄的區間內波動。而在雙方達成臨時協議以緩解貿易緊張局勢後，中國股市12月恢復了上漲趨勢，漲幅超過6%。

儘管2019年中國經濟增速因貿易戰拖累放緩至30年來最慢，但中國政府的刺激措施、大膽的市場改革以及大量外資流入都使投資者受到鼓舞。

「2018年市場急劇修正將中國股市的估值推至紀錄低點，促使市場在2019年反彈，同時北京方面也推出支撐措施提振經濟，」華創證券分析師周龍剛表示。