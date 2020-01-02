高盛：美國經濟未來將軟着陸

高盛集團最新報告認為，美國經濟從架構上來看，極不容易出現衰退，並指出美國經濟已挺過油價波動與通脹過熱等風險因素，卻依然健在。

據台灣《鉅亨網》昨日（1日）報道，回顧2019年，美國經濟飽受美中貿易與關税戰、殖利率倒掛，美聯儲（Fed）連三降息，曾引發市場一陣經濟衰退的擔憂。高盛經濟學家Jan Hatzius與David Mericle對當前經濟潛在風險進行評估，發現美國經濟體自1980年開始的「大平緩」（Great Moderation）結構依然健在，即便在2007年底金融大蕭條時期，這樣的勢頭仍然持續。

高盛認為，美國經濟不易衰退。（VCG）

他們強調，大蕭條後此經濟結構還似乎完好無損，顯示美國經濟從架構上來看，更具備抗衰退的能力。

高盛表示：「儘管新的風險持續出現，但綜觀近期衰退的關鍵因素：油價波動、通脹過熱與金融體系失衡，經濟都仍維持平穩。」

雖然高盛經濟學家們並未完全排除經濟衰退的風險，不過他們稱衰退風險因素已淡去。

Hatzius和Mericle表示：「我們認為，未來幾年美國經濟「軟着陸」的前景可能性會更高」。

2019年8月，追蹤孳息率的紐約Fed分行指標，預計未來12個月的衰退風險僅為24.6%，與2月份的水平相當。