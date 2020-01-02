【中午收市】騰訊及友邦領軍　港股半日升近300點

港股在2020年首個交易日在人民銀行降準等利好消息帶動，今早高開59點，其後升幅持續擴大，升幅一度達350點。騰訊控股（0700）及友邦保險（1299）兩大重磅股上揚，成為大市上升動力，內房﹑濠賭股亦為投資者追捧對象。

恒生指數中午收市報28482點，升292點；國企指數中午收市報11301點，升133點，成交額為488.92億元。

騰訊日前確認牽頭組財團收購環球音樂10%股權，今早股價曾高見384.8元，中午收市報383元，另一重磅股友邦升勢持續，中午收市報83.95元，升2.6%，滙豐控股（0005）升0.1%，中午收市報60.9元。

碧桂園升逾3% 花樣年升5.5%

人行宣布降準利好內房股表現，碧桂園（2007）升3.4%，中午收市報12.9元，華潤置地（1109）升2.8%，中午收市報39.9元，時代中國（1233）升5.4%，中午收市報16.38元，花樣年控股（1777）升5.5%，中午收市報1.53元。

濠賭股獲投資者追捧，銀河娛樂（0027）升4.9%，中午收市報60.2元，金沙中國（1928）升2.6%，中午收市報42.75元，永利澳門（1128）升4.4%，中午收市報20.05元，美高梅中國（2282）升5.03%，中午收市報13.36元。

手機設備股亦上揚，其中去年升幅逾倍的瑞聲科技（2018）中午收市報69.25元，升1.8%，舜宇光學（2382）升3.3%，中午收市報139.3元，通達集團（0698）升1%，中午收市報0.98元。