貴州茅台淨利潤增長持續放緩　料今年增長為10%

茅台作為中國白酒行業的絕對龍頭和行業景氣風向標，其經營業績指標牽動着整個行業的市場預期。

貴州茅台盤前發佈公告，初步核算，2019年度生產茅台酒基酒約4.99萬噸，系列酒基酒約2.51萬噸；2019年度實現營業總收入885億元（人民幣‧下同）左右，按年增長15%左右；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤405億元左右，按年增長15%左右。

此前公布的三季度業績顯示，貴州茅台實現營業收入約為609.35億元，與2018年同期522.42億元相比，增幅不到17%：歸屬於上市公司股東的淨利潤約為304.55億元，相較於2018年前三季度247.34億元，增幅在23%以上。

當前茅台酒的極限產能在每年5萬噸至6萬噸左右。（VCG）

雙15%的增速，顯示了貴州茅台近年來的的營收和淨利潤增速放緩迹象。這一營收增速僅剛超過2019年貴州茅台定下的營收目標。根據2018年年報，貴州茅台定下2019年完成營收增長14%左右，即達到839.48億元。

相比之下，2016年、2017年和2018年，貴州茅台的營收增速分別為18.99%、49.81%和26.49%；淨利潤增速分別為7.84%、61.97%和30%。可以看到，自2017年以來，貴州茅台高速增長的勁頭已經放緩。

此次茅台的業績的調整出乎市場預料，更值得注意的是，公司預期2020年的業績增速僅為10%，在2019年15%的基礎之上再次下探，而10%的營收增速是2015年以來的最低營收增速。