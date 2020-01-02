《華爾街日報》﹕中國藉鐵路投資刺激經濟增長

為了重振增長日益放緩的經濟，中國正回到依靠鐵路投資的老路。2019年的官方數據料將顯示北京方面已大幅增加在該領域的支出。

《華爾街日報》報道，從歷史情況看，把國家資金灑向鐵路線一直是刺激中國經濟的一種行之有效的方式。但在經濟增長放緩勢頭引發國內外擔憂之際，經濟學家想知道北京方面是否已將鐵路投資的效用發揮到了極限。

專家表示，中國經濟不必拘泥於「保6」。(VCG)

數據顯示，即將加入這個鐵路網的鐵路線路大多集中在欠發達地區，包括內陸的陝西省、西南部的四川省以及中國東北工業帶。這意味着它們盈利的可能性甚至更小，而且有可能讓財務狀況本就不佳的鐵路部門揹負更多債務。

中國國家鐵路集團(China State Railway Group)近期表示，去年中國投產新線4,350英里（合7,000公里），其中超過一半是高鐵。

研究機構﹕中國總債務達40萬億美元

在2019年12月初舉行的一次閉門經濟會議上，中國領導人承諾加大力度提振不斷放緩的經濟增長，包括再次加快大規模建設項目。

據總部位於華盛頓的國際金融協會（Institute Of International Finance）數據顯示，2019年地方政府借款的快速增長使中國債務總額超過了40萬億美元，接近中國國內生產總值(GDP)的306%，在全球債務總額中佔比約為16%。

分析表示，2020年中國基礎設施投資增速可能加速至7%或8%，高於今年4%的增幅。