花旗：恒指上半年或見31000點　看好內銀及內房股

花旗發表2020年環球投資前瞻，該行投資策略及環球財富策劃部主管黃柏寧指，關注市場或宏觀因素，今年會否繼續支持港股，料上半年波動性不大，恒指於26000至31000點上落，惟下半年投資氣氛將愈趨緊張，受中美次階段貿易談判及美國大選等因素影響。

板塊方面，他看好內銀可追落後，受惠內地降準，息口改善和利率改革，本地銀行股則持審慎看法，因欠上升催化劑。另外，中資科網股受惠5G，可進一步改善網絡體驗，有助提升內容質素及刺激使用量，料今年增長仍穩固。他又指澳門基建改善，旅客交通時間減少，有助延長旅客逗留賭場時間，有利賭業股。內房股則受惠政府優化調控政策，去年銷售強勁行業盈利前景穩健，利率走低對槓桿及股息率較高股份有利。

人民銀行在元旦宣布全面降準，他指降準時機正值農曆新年前及企業稅務要求高企，反映中央希望在市場資金緊絀時，確保流動性，釋出寬鬆貨幣政策，並非單純為催谷經濟的信號。他預計，中央短期未必再降準，但會因應情況，推出逆回購及短期借貸便利等政策，支持資金需求，不再單純為市場注入資金。

次階段貿易談判或帶來更大波動

美國總統特朗普去年12月31日指，中美將在1月15日簽署本月早些時候達成的第一階段協議。黃柏寧指，第一階段協議簽訂，不等於市場鬆一口氣，因首階段牽涉的都是兩國分歧不大的地方，料第二及三階段的討論，對市場波動性更大。

2020年美國總統大選將在今年底進行，他指，投資者為大選部署仍言之尚早，又指特朗普大選前行為，或比大選更重要，如會否在大選前完成中美貿易第二階段協議。