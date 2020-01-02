A股開門紅：滬指逼近3100點　兩市成交增至7515億元人民幣

受降準消息刺激，滬深兩市在今年首個交易日高開高走。上證指數收漲1.15%報3085.2點，深證成指漲1.99%報10638.82點，創業板指漲1.93%報1832.74點。

《新京報》今日報道，上證50、滬深300雙雙刷新2018年3月以來新高。滬深兩市放量成交7,515億元（人民幣‧下同），較上交易日同期大幅放量超2,000億元。

從板塊看，互聯網、工程機械、半導體、文化傳媒、教育等指數領漲，其中互聯網指數上漲5.15%。個股普漲，兩市下跌個股僅300餘隻，網紅概念股成市場題材主線，引力傳媒一字漲停，龍頭星期六縮量封漲停，近期調整的科技股也開始企穩回升。

今日北向資金合計淨流入101.48億元。其中滬股通淨流入50.45億元，深股通淨流入51.03億元。

科創板方面，今日62升8跌。漲幅最大的中微公司（688012）升12.39%，跌幅最大為金山辦公，收跌4.51%。

降準利好如期來臨，刺激A股大幅上漲，成交量同時相應放大。（VCG）

國泰君安認為，總體市場高開高走，金融股全線上漲，助力指數再上一個台階，科技股再度表現活躍。成交量明顯放大，市場做多熱情被進一步點燃。短期操作上建議持股待漲，春季躁動已然展開。

中金公司認為，2020年行業配置可能比2019年更為複雜、動態。整體增長壓力可能階段性遭遇結構性高物價，影響市場表現節奏；中國消費升級與產業升級的中長期趨勢仍在延續；科技周期在2019年見底後受5G及其相關應用推動，將在2020年繼續深化。