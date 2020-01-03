世界500強企業　印度裔CEO佔比達3成﹗

根據《哈佛商業評論》的一項研究，世界500強企業中，30%的掌舵人都是印度人。其中，不乏像谷歌、微軟、萬事達卡等全球知名企業。

《騰訊財經》周四（2日）報道，印度的頭號輸出品是CEO。在最新的世界500強榜單中，有129家來自中國，121家來自美國，7家來自印度。在躋身全球500強企業CEO的印度裔中，這樣的平民背景也不少見。有分析指出，印度人之所以能成為「全球頂級公司的最佳CEO」，是因為他們出色的溝通和管理技能以及較強的適應能力。

印度總理莫迪（Narendra Modi）遭遇就任來最大考驗，國際貨幣基金組織（IMF）稱印度經濟已踩剎車。（Reuters）

在最新的世界500強榜單中，印度排名最靠前的信實工業公司，排在第106位。從這一點可以看出，印度人只有走出國門，才能爭取更多大公司的工作機會。

作為全球最大的移民來源國，印度人口大多湧向了美國、英國等國家。數據顯示，2010到2017年之間，美國移民人數中，漲幅最大的外來移民的來源國為印度，增長了83萬人，增長率為47%。

與之相對應的是，越來越多的印度人在美國大公司中擔任高層職位。其中以硅谷最為典型。20世紀80年代，硅谷7%的新創企業由印度人領導，這一數據到2014年已經超過25%。

教育語言讓印度人擁優勢

硅谷最出名的印裔高層，恐怕是桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）了。

有分析人士指出，印度人如此成功還有一個原因，即印度最好的學校的課程都是用英語授課的，這確保了理工科畢業生也能熟練掌握英語。這是印度人相對於其他亞洲國家同齡人的一個巨大優勢。

除了教育背景，印度人進入公司高層，還和他們堅持不懈有關。他們通常有耐心在同一家公司慢慢升職，而不是為了更多的薪水跳槽。