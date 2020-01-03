中國新經濟相對重要性下降　推動經濟轉型作用成疑

法國外貿銀行（Natixis）2020年1月2日發表報告稱，中國新經濟的相對重要性正在下降，分析指出，中國新經濟推動經濟轉型作用遭疑。新興行業的財務健康狀況自2017年開始迅速惡化，表明新經濟的光芒似乎愈來愈黯淡，加上消費和家庭收入放緩，為中國是否可以只依靠新經濟推動經濟轉型畫上問號。

2016年4月8日，市民在中國河北石家莊橋西區一家進口商品直購中心內挑選跨境商品。（新華社）

該行對中國內地傳統和新興行業的3,000家上市企業進行分析，並對比它們2014年以來的財務健康情況，發現兩個令人擔憂的事實。首先，新經濟的相對重要性正在下降；在新經濟行業，內地上市企業的份略有縮小，而全球同業企業的相對份額更高並仍在上升。

第二，新興行業的財務健康情況自2017年起迅速惡化。按除息、税、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）/利息支出來衡量，償債能力也在惡化，這主要來自於收入的大幅減少。

報告指出，2019年中國新經濟的資本支出也出現驟減，新經濟與舊經濟財務健康的正差距正在縮小。與舊經濟的不同之處在於，新經濟行業的主要問題並非槓桿率過高，而是收入下降、利潤率被壓縮以及資本回報率降低。

新興行業的收入增長率由2017年的25%降至2019上半年的-8%，甚至低於傳統行業。這表明在整體經濟放緩的大環境下，新興行業既不能削減成本，也無法提高收入。新經濟的資本回報率已經下降至低於傳統行業的水準，由於資本支出的壓力，未來的前景也並不樂觀。

法國外貿銀行稱，總體而言，相對規模的停滯不前和企業財務健康的惡化都表明新經濟的光芒似乎愈來愈黯淡。儘管槓桿率不是問題（相比傳統行業低得多），但收入和資本回報率的下降卻正在侵蝕企業的財務健康；加上消費和家庭收入放緩的大背景，為中國是否可以只依靠新經濟來推動經濟轉型畫上了一個問號。