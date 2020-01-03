泰銖走強　影響當地旅遊業

當地時間1月2日，泰銖兑美元在亞洲早盤交易中一度下跌了1.8%，至30.226泰銖兑1美元，是2007年以來泰銖兑美元最大跌幅。分析表示，這讓人聯想到1997年的國際遊資「空襲」。

內媒《國際金融報社》報道指隨着市場調整的進行，泰銖仍將震盪。泰國央行助理總裁Vachira Arromdee在一則聲明中稱，「央行將密切關注泰銖走勢。」

截至目前，除了1月2日泰銖出現的波動，泰銖兑美元依舊處於高位。泰央行貨幣政策委員會七名成員之一的Kanit Sangsubhan曾表示，央行進一步降低利率對抑制泰銖上漲並沒有多大的幫助。

彭博社稱，泰銖的上漲已經給泰國賴以生存的旅遊業帶來影響。從泰國旅遊委員會10月公布的數據來看，2019年到泰國旅遊的人數已下降到不足4,000萬人。曼谷AxiTrader首席亞洲市場策略師斯蒂芬·英尼斯（Stephen Innes）則認為，泰國如果想要擺脱泰銖高居不下的問題，政策制定者需要鼓勵本地投資者進行海外投資，以減少經常賬戶盈餘。

泰銖瞬間暴跌令人想起1997年，當時國際遊資看中了泰國的「一籃子貨幣」的固定匯率制度所產生的缺陷。當時美元是籃子中的主要貨幣，其權重佔80%至82%，換句話說，泰銖當時主要是盯住美元匯率，泰銖對美元的匯率長期維持在25∶1。

1997年2月，國際遊資開始行動，與泰國央行簽訂遠期合約，利用抵押當地資產的方式，借入大量泰銖後在外匯市場拋售泰銖換成美元；1997年5月底，國際遊資開始大量做空泰銖，泰銖從25：1下跌到26.6:1；1997年6月底，泰銖對美元匯率已經跌破28∶1；1997年7月2日，泰國政府被迫宣布放棄固定匯率制度，當天泰銖對美元匯率直接崩盤，跳水30%。隨後25天內，泰銖匯率繼續瘋狂跳水60%。

事實上，在2019年，泰銖升值了近9％，成為了亞洲表現最好的貨幣之一，不少投資者甚至將泰銖作為避險資產來投資。泰國的外匯儲備和經常賬戶盈餘是吸引投資者投資泰銖的關鍵因素。泰國央行的外匯儲備為2,220億美元，其11月的經常項目盈餘為33.8億美元。