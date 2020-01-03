京東健康宣布盈利　估值70億美元成新晉獨角獸

據企業數據服務平台Crunchbase的統計數據，在2019年全球142家新晉獨角獸企業中，京東健康以70億美元的估值排名第二。

搜狐科技早前報道，中國電商巨頭京東旗下子公司京東健康以70億美元的估值位列22家中國新晉獨角獸之首，並率先實現了盈利。

在相同賽道上，平安保險旗下的平安醫療科技以及阿里巴巴旗下的阿里健康目前仍處於虧損狀態。

京東健康是京東集團旗下專注於從事醫療健康類業務的子公司，在2019年5月從京東集團中拆分，開始獨立運營。

融資情況上，2019年11月，京東健康完成了CPE中國基金（CPE China Fund）和中金資本（CICC Capital）等參投的新一輪10億美元融資。

京東集團在醫藥電商及互聯網醫療領域佈局多年，如今進入收穫期。（京東健康官網）

目前，京東健康的業務範圍涉及了醫藥電商、互聯網醫療、智慧醫院解決方案、健康服務等，同時還與產業鏈上中下游各環節的企業進行合作，以打造更加完整的大健康生態體系。

京東集團副總裁、京東健康CEO辛利軍表示，京東健康之所以能盈利，是因為京東具備強大的零售實力、領先技術驅動的零售基礎設施、完善的供應鏈體系，以及其與製藥商、醫院等產業相關各方良好的合作伙伴關係。