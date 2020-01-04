傳內地4G降速逼人轉用5G？　官方作澄清

中國隨着5G網絡的商用，部分4G用戶反映自己手機網速有所下降，有網民質疑三大運營商即中國移動、中國電信、中國聯通，為了推廣5G，調低了4G信號的功率。中國國家工業和信息化部（簡稱工信部）對此作出澄清。

中國5G將迎來大爆發，2020年底中國所有地級市將覆蓋5G。（VCG）

香港《經濟日報》1月3日報道，在中國政府網「你的留言部委有響應」欄目，工信部針對上述批評響應稱，近期全國4G網速整體保持穩定，但可能存在個別區域、某些時段下降的情況，其主要原因是：4G用戶流量增長和網絡支撐能力提升還不完全匹配。

據了解，工信部獲悉網民反映4G網絡速率下降後，綜合分析了多個渠道的檢測數據，包括國內第三方測速平台寬帶發展聯盟、國際測速機構speedtest、三家電信運營企業檢測系統等。

稱4G網速保持穩定

其中，寬帶發展聯盟數據顯示，2019年三季度全國4G平均下載速率為24Mbps ，二季度23.6Mbps；Speedtest數據顯示，10月全國4G平均下載速率為48.8Mbps，9月為45.3Mbps。

由此斷定，總體來看，近期全國4G網速整體保持穩定，但可能存在個別區域、某些時段下降的情況。主要原因是：4G用戶流量增長和網絡支撐能力提升還不完全匹配。

工信部表示，後續將進一步加強對基礎電信企業監管和指導，做好網絡建設和優化，保障服務質量。同時，將組織第三方機構持續開展全國網速檢測，並在對學校、醫院、地鐵線路和高鐵站等重點區域4G網絡質量檢測發佈的基礎上，開展更大範圍的4G網絡質量檢測，不斷提升網絡體驗。