人民幣收跌結束三連漲　中東緊張局勢　料不改整體反彈走勢

人民幣兑美元即期1月3日收盤跌85點，結束三連漲，中間價亦小跌暫時脱離五個月高位。分析認為，中東緊張局勢不改整體反彈走勢。

國際貨幣基金組織（IMF）：人民幣在全球外儲佔比創新高。（VCG）

路透中文網1月3日報道，交易員稱，中東局勢驟變提升市場避險情緒，美指小幅回升令人民幣承壓；不過隨着季節性結匯需求陸續釋放，預計人民幣仍有反彈空間，但中東局勢的不確定性可能會擾動匯價表現。

他們並指出，市場繼續關注中美第一階段協議更多細節，而且目前中方仍未對本月中旬簽署協議的說法予以回應，中間可能仍有變數，人民幣大幅升貶的空間均不大。周五有美聯儲理事佈雷納德，以及舊金山、芝加哥、里奇蒙和達拉斯聯儲總裁講話，亦值得關注。

「中東局勢對人民幣的直接影響沒有那麼大，1月份我覺得大趨勢還是結匯需求利好人民幣，」一外資行交易員稱。

人民幣靈活自主特徵 料更加明顯

一中資行交易員亦表示看好人民幣，不過大家都等着春節前的客盤結匯行情，觀點太一致也需要謹慎。

東方金誠國際信用評估公司最新觀點認為，中國將進一步推動下調進口關税等開放舉措利好中美貿易談判，人民幣匯率市場化形成機制也將發揮更為重要的作用，預計短期內人民幣靈活自主特徵將更加明顯。

中國央行2015年8月11日完善人民幣兑美元匯率中間價報價，並一次性貶值近2%，同年12月引入參考「收盤價+一籃子貨幣匯率」的中間價形成機制。中國外匯交易中心2016年1月起每日公布12次人民幣兑美元參考價，同年8月底新增每日公布兩次人民幣兑歐元、日圓和英鎊參考價。