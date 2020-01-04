聯儲局會議紀錄﹕委員認為經濟下行風險紓緩　關注通脹持續低企

美國聯儲局公布上月議息會議紀錄。會議紀錄內顯示，政策委員於去年12月初對經濟前景感樂觀，惟關注通脹低迷情況。當局更表明本月底舉行的議息會議，將不會確認上月議息聲明中，有關「更長期目標及貨幣政策」。

外界認為聯儲局或會在今年訂立新的貨幣政策，及在今年年中推出新策略。

紀要內稱經濟下行風險溫和

聯儲局於上月議息後決定，維持聯邦基金目標利率不變；又表明進一步減息門檻相當高，預料在今年內利率不大可能改變。

據議息紀錄顯示，委員們認為經濟下行風險相對溫和，並認為風險已紓緩，中美兩國當時已重啟貿易談判，讓貿易環境相對輕鬆。

另外委員會相信，物價將會溫和上揚，惟對通脹未能達到聯儲局的2%目標水平表示關注，又指出全球經濟放緩影響通脹上升速度。

芝右哥儲銀總裁料今年增長2至2.25%

另多名聯儲局理事對目前經濟情況作出評論。里士滿聯邦儲備銀行總裁Thomas Barkin指出，目前美國經濟表現健康，相信經濟可保持增長。可是美國與伊朗關係緊張，或致長達10年的復甦告終。

至於芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯接受《CNBC》訪問時指出，現時美國經濟前景仍屬樂觀，預料今年增長率介乎2至2.25%，長期趨勢增長率為1.75%。

他又指出當地經濟增長及勞動力市場表現均強勁，有望將通脹推高至2%；可是對當地失業率低企，卻未見有通脹壓力感到不解。

此外達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭接受《CNBC》訪問時指出，近期伊拉克發生襲擊事件，導致美國及伊朗關係緊張，惟相信對油價的影響較以往溫和。