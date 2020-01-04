蘋果Tim Cook去年總薪酬減少8%　原因係......

被視為打工皇帝的蘋果行政總裁Tim Cook，在2019財年總收入為1.25億元（美元‧下同），較上一個財政年度的1.36億元減少約8.1%。

公司提交的資料顯示，Tim Cook在2019財年分別錄得300萬元薪金﹑770萬元花紅﹑88.4萬元其他收入，以及獲總值1.13億元股票。

不過與2018財年相比，Tim Cook總薪酬下降，與花紅減少有關。在2018財年，其本人獲得1,200萬元花紅。由於在剛過去的財政年度，蘋果無法達到其銷售及營運收入目標，導致Tim Cook花紅下降。

公司亦指出，在2019年用於Tim Cook的保安費用為45.7萬元，以及為其本人的機票開支約31.5萬元。

上周捐出總值200萬元蘋果股份

蘋果又在遞交的資料內指出，Tim Cook持有總值約4億元的蘋果股份。Tim Cook持有的蘋果股份，為其本人自2011年出任公司行政總裁後累積。《彭博》指出Tim Cook在上周向一間慈善團體捐出總值200萬元的蘋果股份，引述其本人指出，計劃在死前捐出大部份個人財產。

除了Tim Cook以外，三名蘋果高層包括首席營運總監Jeff Williams﹑財務總監Luca Maestri等人，在2019財年總薪酬亦下降，與三人的花紅因公司未能達到銷售目標，導致每人花紅減少至260萬元。