【中午收市】中東局勢緊張港股曾跌逾200點　金股及油股逆市揚

中東局勢持續緊張，引發投資者避險情緒，日本股市更在今年首個交易日，大跌逾460點。港股則延續上日跌勢，低開125點後跌幅曾擴大至273點，跌穿28200點。不過金股及油股卻逆市上揚。

恒生指數中午收市報28261點，跌189點；國企指數中午收市報11219點，跌34點，成交額為473.63億元。

中海油半日升逾4%

油價上揚帶動油股造好，中國石油（0857）升3.2%，中午收市報4.17元，中國石化（0386）升1.3%，中午收市報4.83元，中國海洋石油（0883）升4.1%，中午收市報13.78元。

油服股則走勢個別，中海油田服務（2883）升4.5%，中午收市報13.08元，中石化油服（1033）升3.2%，中午收市報0.97元，可是在伊拉克擁有業務的安東油田服務（3337）跌5.3%，中午收市報0.89元。

金礦股同樣獲得投資者唱好，招金礦業（1818）升3%，中午收市報9.25元，山東黃金（1787）升3.4%，中午收市報19.74元，中國黃金（2099）升1.2%，中午收市報7.44元。SPDR金ETF（2840）中午收市報1,155元，升2.2%。

再傳中概股回歸 港交所曾破270元

再傳出有中概股擬來港作第二上市，帶動香港交易所（0388）曾升穿270元，中午收市報269元，升0.9%。

可是科技股今早卻隨大市下跌，阿里巴巴（9988）跌0.2%，中午收市報211.6元，騰訊控股（0700）跌1%，中午收市報379.2元。惟小米集團（1810）逆市上升0.9%，中午收市報11元，美團點評（3690）升3.7%，中午收市報108.1元。

地產股及收租股向下，九龍倉置業（1997）跌3.3%，中午收市報45.1元，長實集團（1113）跌1.6%，中午收市報54.75元，新世界發展（0017）跌1.7%，中午收市報10.54元。