比爾·蓋茨年終總結：全球貧富差距擴大

在2019年，比爾·蓋茨（Bill Gates）從傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）手中奪回了世界首富的頭銜。比爾·蓋茨在年終總結中表示，全球貧富差距正在擴大。

《獵雲網》昨日（6日）報道，在年終回顧中，以1,100億美元的淨資產結束2019年的蓋茨似乎已經把公眾對億萬富翁階層的批評放在心上了。而他的結論是絕對應該對富人徵收更高的税。

2019年1月22日，比爾蓋茨在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年度會議。（Reuters）

對他來說，這並不是一個新的想法（他過去曾表示過支持增税），但作為年終總結的主題，這一點卻值得關注。還有一點值得注意的是，幾個月前，蓋茨在《Twitter》上開了個玩笑，說他不想交鉅額財富税，結果成了大家嘲笑的對象。這一玩笑被斷章取義，導致一些社交媒體上對蓋茨的評論越來越多。

蓋茨寫道：「貧富差距正在不斷擴大。美國的收入差距比50年前要大得多。少數人最終收穫頗豐，例如我所做的工作獲得了不成比例的回報。而許多其他人也和我一樣努力工作，但他們卻只能勉強度日。」

他提出過一系列廣泛的方法來實現對富人增税，他提出了許多想法：提高資本利得税，提高遺產税，取消聯邦醫療保險税收收入的上限，填補附帶利益漏洞，讓精明的投資者少交些税以及向鉅額財富徵税等。

這些都不是獨特的想法，其中許多都是由税收政策專家提出的。它們中的一些也與民主黨總統初選中提出的提案驚人地相似。

以稅收解決公營服務不足

蓋茨是最大、最有效的全球衛生和發展捐助者之一。但蓋茨發現，美國政府的運作規模遠遠大於蓋茨基金會，即使是世界上最富有的人也無法獨自解決美國的社會問題。他寫道：「就算我和Melinda把我們基金會的全部捐款都捐給加州，也不夠支持該州一年的公立學校經費。」

因此他得出的結論是，像這樣的問題必須通過税收政策來解決，而不是僅僅依靠個人捐贈。