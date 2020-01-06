美國伊朗衝突再起　為今年首隻起飛的黑天鵝？

「地緣衝突-油價-美聯儲貨幣政策轉向」是2020年潛在黑天鵝邏輯線，分析多猜測能否令2020年第一隻黑天鵝飛起。

《第一財經》報道，伊朗精鋭部隊「聖城旅」指揮官在美軍空襲中罹難對美伊關係意味深長。伊朗聖城旅（Al-qudsforce）是伊朗革命衛隊的特殊分支，成立於1979，肩負着守衛伊朗意識形態的重任，是1979年伊斯蘭革命的產物。1979年伊斯蘭革命是美伊關係的轉折點。伊斯蘭革命後伊朗的對外政策與美國在中東的利益相沖突，是美國與伊朗40年來對抗、不和的根本原因。

第二，特朗普（Donald Trump）在大選選情、彈劾雙重壓力下會延續對伊的強硬政策。奧巴馬（Barack Obama）上台後，美國在中東「戰略收縮」，以《伊核協議》為契機，試圖改變美國-伊朗長期敵對狀態，欲將伊朗納入美國在中東的戰略軌道。然而，奧巴馬政府的伊朗政策導致地區盟友不滿，國內相當一部分輿論反對。

2019年12月31日，為抗議美軍的空襲，伊拉克的示威者襲擊了美國駐伊拉克使館。（Reuters）

特朗普當選的部分原因就是在恐怖主義、伊朗問題上的強硬。特朗普執政以來，美國的伊朗政策以退出《伊核協議》為標誌，全面恢復、加劇與伊朗的對抗。特朗普的對伊政策獲得中東地區盟友的支持，很大程度上恢復了美國在中東的戰略可信度。

第三，蘇萊曼尼（Qassim Soleimani）遇襲會更加激起伊朗對美敵對情緒，但衝突是否持續升級取決於伊朗應對策略。

美國在中東的利益包括能源安全、地區盟友、反恐、核不擴散等。美國確保其中東利益的主要戰略路徑是地區聯盟體系和前沿軍事。而伊朗的應對政策包括幾個方面：擴展地區影響力、支持地區反美勢力；發展核力量和彈道導彈以及強化在海灣的軍事力量。

伊朗經濟實力受制裁拖累

第四，伊朗近些年在美國制裁下經濟不斷下滑，缺乏對美強硬的經濟根基。

第五，美伊衝突是否持續升級從供給端看是油價會否持續上漲的重要因素。但過高的油價並不符合美國在中東利益的通盤考量。

過高的油價，一方面會增大美國在中東地區盟友沙特等的話語權，影響美國對其掌控力，另一方面美國會忌憚俄羅斯等產油國從中獲利。

大行料油價在65至70美元

國君石油石化團隊預計，2020年全年布倫特原油價格波動區間為每桶65美元至70美元。全年原油價格走勢呈現兩頭高，中間低的狀態。預計一、四季度布倫特原油價格核心波動區間為每桶65美元至70美元，二、三季度原油價格核心波動區間為每桶60美元至65美元。全年布倫特原油價格中樞落在每桶65美元至70美元之間，中樞高於2019年。一季度總體價格偏高。

第六，美國通脹預期有所修復，但仍較疲弱；庫存高企、私人設備投資不確定性較高性，美聯儲貨幣政策不會貿然轉向.

第七，上世紀80、90年代以後，「中東地緣緊張-油價持續上升-通脹走高-貨幣政策收緊」的邏輯線伴隨發達經濟體沒有持續的通脹並沒有再演繹。

文章指出，從目前來看，2020年市場的「地緣衝突—油價—美聯儲貨幣政策轉向」這條潛在黑天鵝邏輯線觸發的可能性並不大。