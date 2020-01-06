【收市總結】港股曾挫400點　一度失守10天線　全日跌225點

撰文：張偉倫
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中東局勢持續升溫，觸發投資者避險情緒，亞太區內股市今日普遍低收，其中日本股市大跌451點收市。港股今日曾挫逾400點至28054點，一度失守10天線；可是尾市時跌幅收窄，10天線失而復得。
恒生指數收市報28226點，跌225點；國企指數收市報11165點，跌88點，成交額為916.06億元。
藥股疲弱石藥挫4.4%
藥股今日表現疲弱，石藥集團（1093）跌4.4%，收市報17.68元，中國生物製藥（1177）跌3%，收市報10.5元，綠葉製藥（2186）跌1.9%，收市報5.8元，藥明生物（2269）跌4%，收市報97.55元。
手機設備股亦受沽壓，舜宇光學（2382）跌3.8%，收市報130元，瑞聲科技（2018）跌3.4%，收市報64.4元，通達集團（0698）跌3.1%，收市報0.95元，信利國際（0732）跌5.6%，收市報1.18元。
地產股受壓 九倉置業跌逾3%
地產股今日普遍下跌，九龍倉置業（1997）跌3.2%，收市報45.1元，長實集團（1113）跌1.4%，收市報54.85元，恒基地產（0012）跌0.8%，收市報37.75元。
內房股亦向下，碧桂園（2007）跌2.1%，收市報12.32元，華潤置地（1109）跌1.7%，收市報37.8元，中國海外發展（0688）跌1.5%，收市報29.5元。
油﹑金股逆市上揚
油股及金價今日逆市上揚，招金礦業（1818）升4.9%，收市報9.42元，山東黃金（1787）升3.8%，收市報19.82元，中國海洋石油（0883）升3.6%，收市報13.72元。