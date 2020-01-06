大新銀行稱數千客戶接獲可疑交易通知　不涉金錢損失及資料外洩

大新銀行（2356）出現懷疑信用卡被盜用事件，昨日（5日）有該行客戶接連收到多筆0元外幣交易通知。大新銀行確認，事件中有不法之徒企圖進行意圖欺詐交易，但未有發現客戶資料外洩情況，亦未有造成及客戶任何金錢損失。

大新稱信用卡系統安全未受影響

大新銀行今日發出聲明指，至今約有數千名客戶接獲該等短訊，事件源於騙徒常用的程式化銀行識別碼襲擊（BIN Attacks），該行已採取措施攔截相關的意圖欺詐交易，以保障信用卡客戶的利益。大新確認，在事件中沒有發現任何客戶資料外洩，亦沒有導致任何客戶金錢損失，而該行的操作及信用卡系統維持安全，未有受到是次事件影響。

根據資料，所謂「程式化銀行識別碼襲擊」，即不法之徒以電腦程式產生大量信用卡號碼，嘗試「撞中」資料，並進行銀行及客戶難以察覺的極小額交易，而有效的信用卡資料則會於其後用於大額交易，常見手段包括購買比特幣（Bitcoin）等虛擬貨幣，以清洗不法所得資金。

該行信用卡及銀行業務拓展主管布少敏稱，該行昨晚已於網站及社交平台上載通告，如客戶收到非持卡交易短訊而並未授權該等交易，需盡快與該行聯絡，以便立即安排重發新信用卡，而該行亦將在未來數天聯絡已知受影響客戶，以便盡快落實保障措施。她又就是次事件為客戶帶來的不便表示遺憾，並重申客戶受到信用卡條款的保障，無需為任何未經授權交易負責。該行亦已安排額外人手，以應付客戶查詢。