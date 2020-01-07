法國經濟部長警告：美國若對數字税制裁　將進行報復

法國經濟和財政部長布魯諾·勒梅爾（Bruno Le Maire）警告美國，不要對法國新的數字税進行報復。勒梅爾已就此問題致信美國談判代表，並打算通過電話與美國財政部長史蒂芬·姆努欽（Steven Mnuchin）進行討論。

勒梅爾對法國國際廣播電台說：「如果美國人決定繼續對數字税實施制裁，我們將進行報復」。他也補充道：「如果美國要實行制裁，我們有可能採取反制措施，並將立即與世界貿易組織 (WTO) 聯繫。」

勒梅爾警告美國不要對數字税實施報復。（Reuters）

勒梅爾表示，已就此事致函美國貿易談判代表萊特希澤 （Robert Lightizer），並打算通過電話與美國財政部長姆努欽進行相關討論。

2019年12月2日，美國貿易代表辦公室發佈針對法國數字服務税發起的調查結論，美國將採取行動反制法國數字税，可能對價值約24億美元的法國產品徵收新關税，最高税率將達100%。面對美國總統特朗普（Donald Trump）威脅對法國葡萄酒及其他商品徵收關税一事，勒梅爾此前曾表示將向WTO申訴。

歐洲多國均計劃徵收數字税。英國計劃徵收2%的數字税，預計將於2020年4月生效。意大利今年起已對一些全球收入超過7.5億歐元的公司徵收3%的數字税，其中至少在意大利收入550萬歐元。