【中午收市】港股反彈曾升近250點　騰訊上揚成動力

撰文：張偉倫
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中東緊張局勢未見降溫，可是港股經過2日調整後，今日出現反彈，曾升近250點，其中醫藥股及重磅股騰訊控股（0700）上揚，成為大市上升動力。
恒生指數中午收市報28367點，升140點；國企指數中午收市報11230點，升65點，成交額為475.51億元。
藥股今早上揚，石藥集團（1093）升2.6%，中午收市報18.12元，中國生物製藥（1177）升1.9%，中午收市報10.7元，綠葉製藥（2186）升0.2%，中午收市報5.81元，藥明生物（2269）升2.9%，中午收市報100.4元。
內房股上揚 碧桂園升逾2%
內房股同樣獲投資者追捧，碧桂園（2007）升2.3%，中午收市報12.6元，華潤置地（1109）升1.5%，中午收市報38.25元，中國海外發展（0688）升0.3%，中午收市報29.6元，中國恒大（3333）升1.4%，中午收市報22.05元。
中資保險股方面，中國人壽（2628）升2.1%，中午收市報22.3元，中國平安（2318）升0.1%，中午收市報93.9元，中國太保（2601）升1.8%，中午收市報31.8元。
重磅股騰訊升2%，收市報384.8元，友邦保險（1299）升0.9%，中午收市報85.1元。