信安：今年首季環球市場唯一看淡港股　減持地產及零售股

信安發表2020年投資展望，信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉指，受社會運動影響，該行去年第4季開始看淡並減持港股，認為局勢短期內轉好的可能性不大，又料本港去年第4季GDP跌幅有機會擴大，今年失業率或達3.4%，今年上半年本港經濟料繼續嚴峻，全年格局為先低後高。

她說，該行今年首季看好中美股票市場，唯一看淡港股，自去年第4季開始，公司減持本港地產股、零售股等，增持了內房高息股。她指出，香港業務較重的股票表現落後，MSCI HK全年升幅為7%，明顯落後MSCI China同期升21%。其中，看好內房股，是因近期內房政策利好，如城市放寬限購措施、戶口制度改革等，有助內房需求，刺激表現。

中美最快月中簽署首階段貿易協議，陳曉蓉認為，這可為市場消除不明朗因素，貿易戰短期再升溫機會降低，對於環球經濟拉動，雖然正面，但影響相對有限，原因是首階段協議少收關稅的商品僅約320億美元，依然面對25%關稅的中國商品仍然高達2,500億美元，相當於中國2018年出口往美國商品規模的一半。此外，又認為次階段協議涉及問題更為複雜，談判仍有破裂的可能性，一旦破裂，關稅可能再度加徵。

美股近期頻破頂，陳曉蓉指，該行首季仍偏好美股，聯儲局雖短期未必再減息，但也不具加息條件，有利金融狀況續維持寬鬆，加上美國正值大選年，市場表現一般比非大選年為好。該行亦預期2020年美股盈利相對其他市場理想，但擔心估值貼近10年高位，若企業盈利失速，美股可能面對調整。