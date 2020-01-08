中國12月末外匯儲備升至3.11萬億美元　專家拆解當中原因

2020年1月7日，中國國家外匯管理局公布的數據顯示，截至2019年12月末，中國外匯儲備規模為31,079億美元，較11月上升123億美元，升幅0.4%；較年初上升352億美元，升幅1.1%。

中國國家外匯管理局新聞發言人、總經濟師王春英指出，2019年12月，中國外匯市場供求延續基本平衡格局。受全球貿易局勢、主要國家央行貨幣政策立場、英國大選等因素影響，國際金融市場上美元指數、主要國家債券價格有所下跌。受匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，外匯儲備規模小幅上升。

中國民生銀行首席研究員温彬進一步分析稱，一方面，估值變動對2019年12月外匯儲備規模回升起到一定作用。中國外匯儲備中以非美元貨幣計價部分折算成美元計價後形成估值增加。從債券收益率和價格上看，美國十年期國債收益率從11月末的1.78%升至1.92%，以美元標價的已對衝全球債券指數小幅下跌0.2%，導致中國持有的主要債券價格下降，外匯儲備賬面價值減少，抵消掉一部分估值增加後，預計估值因素整體對本月外匯儲備規模起到正向影響。

另一方面，貿易對本月外匯儲備規模回升形成貢獻。2019年12月中國領先指標新出口訂單PMI和進口PMI按月都有所回升，新出口訂單PMI從48.8%回升至50.3%，18個月之後重回榮枯線以上，進口PMI回升0.1個百分點至49.9%，達到2019年最高水平，已經接近榮枯線，說明貿易景氣有所好轉。2019年12月貿易數據尚未發佈，但截至11月末，銀行代客遠期淨結匯已保持15個月正增長，說明遠期人民幣具有升值預期，預計真實貿易情況對本月外匯儲備規模回升形成貢獻。