《路透》﹕英國即將決定5G網絡用不用華為設備　美國盡全力阻撓

消息人士告訴路透，在英國即將決定是否在5G網絡中使用華為設備之際，美國做出最後努力進行阻撓，甚至威脅要停止共享情報。

《路透》報道，英國預計1月稍晚就如何在5G網絡中使用華為設備做出最終決定。此前美國指稱華為的電信設備可能被用來對中英關係進行間諜活動，而業界則警告如果完全禁用華為產品，可能造成數以十億美元計的成本。英國政府一直在兩者之間進行權衡。

華為是全球最大移動網絡設備生產商，該公司一再否認這些指控。華為未立即回覆置評請求。

有分析表示，2020年5G手機將大量問世，華為等去美國化成趨勢。（新華社）

上述消息人士稱，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）1月9日與英國外交大臣藍韜文在華盛頓會晤時料將針對華為問題施加壓力。

消息人士稱，在作出這一決定之前，華盛頓還曾計劃本週派一個代表團與英國官員會晤，代表團中包括美國副國家安全顧問博明。但其中兩名消息人士稱，由於天氣狀況不佳，此行在最後一刻被取消。

一位了解英國政府對華為立場的知情人士說，外界認為華盛頓「槍已上膛」。「目前還不清楚的是，美國將如何、何時或者是否真的會開火。」

一名英國政府發言人說：「英國電信網絡的安全性和韌性至關重要。政府將繼續考慮其對高風險供應商的立場，並將在適當時候做出決定。」