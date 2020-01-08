Travelex遭黑客勒索需轉人手交易　香港分店要用「手寫單」

找換公司Travelex遭黑客勒索，聲稱6個月前黑客已經進入該找換店系統，5GB客戶個人資料被盜，包括客戶的出生日期，社會保障號碼及信用卡資料等，要求Travelex繳付460萬英鎊贖金。

公司發表聲明，指上周四確認系統中毒，已立即將所有系統斷線，以防止病毒進一步在網絡中傳播，又指已確認勒索軟件名為Sodinokibi，積極採取措施，遏止勒索軟件的傳播。迄今為止沒有證據顯示數據已被洩露，現正致力恢復系統，估計無造成重大財務影響。

受事件影響，需關閉三十個國家的網站，亦要轉人手進行交易。行政總裁Tony D'Souza就表示，對保護合作夥伴及客戶的私隱非常重視，對事件帶來不便深表歉意。

方保僑日前曾光顧這間找換店，當時已對公司突然轉手寫單感奇怪。（方保僑提供）

方保僑：事前並無通知顧客

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑接受《香港01》訪問時表示，自己於本月3日於機場光顧這間找換店，當時已對公司突然轉手寫單感奇怪，「連張單都寫錯嘢」，到現時才知道是遭黑客入侵電腦。

他提到公司事前並無通知顧客，而過去曾於這間找換店兌換的市民，亦未必是主動提供個人資料予公司，「有時去呢啲公司（兌換）時，要畀passport或者boarding pass佢，又或者用信用卡付款，咁佢就有你嘅個人資料。」

方保僑稱，以目前的資料去看，公司好大機會違反《歐盟一般資料保護規範》（GDPR），或面臨幾嚴重的罰款。