滙豐公布農曆新年兌換新鈔安排　分行提早至上午8時起服務

農曆新年將至，滙豐今天公布於農曆新年前推出兌換新鈔特別安排。由2020年1月14日（下周二）至21日，滙豐旗下所有分行（離島、日夜理財中心、商業客戶服務中心、流動銀行除外）將提早1小時於早上8時開始服務，以滿足客戶需求。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，滙豐植根香港，深深明白利是乃農曆新年的重要傳統，為親友送上祝福並表達謝意。該行致力提供優質銀行服務，透過提供兌換新鈔的特別安排，希望傳承這個由來已久的傳統，方便客戶更快捷容易兌換新鈔準備利是。

13家分行實施客流管理

另外，滙豐13家分行將實施客流管理措施，長者取籌後可於指定座位區等候，毋須於櫃枱前排隊。滙豐亦有提供無障礙銀行服務的分行，提供為輪椅使用者而設之櫃枱及會客室等設施，相關分行已由一年前的41家增加至目前60家。

13家設有派籌及為長者客戶提供指定座位等候區的分行包括香港仔中心分行、銅鑼灣分行、柴灣分行、熙華大廈分行、觀塘分行、樂富分行、大有街分行、窩打老道分行、荃新天地分行、葵涌分行、青衣城分行、屯門市廣場分行及元朗分行。

續設立特快櫃枱

為加快兌換新鈔過程，本行將繼續設立特快櫃枱，提供總值3,000港元的新鈔兌換套裝，當中包括100張20港元新鈔及20張50港元新鈔。滙豐鼓勵客戶支持環保，同時提供迎新鈔兌換套裝。

與此同時，滙豐尚玉客戶現時已可透過尚玉客戶總監預留新鈔，滙豐卓越理財客戶亦可透過客戶經理於10個工作天前預留新鈔，以及選擇於指定時間及分行領取。