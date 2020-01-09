【中午收市】中東局勢緩和　港股乘勢彈升近300點

撰文：張偉倫
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美國總統特朗普，就伊朗向美軍位於伊拉克的基地發射導彈後發表講話，惟只表示加大經濟制裁，並無採取新一輪軍事行動。隨著中東緊張局勢緩和，帶動今日港股反彈。大市高開280點後，升幅持續擴大至逾350點，一度企穩在28400點，其中與貿易相關股表現理想，惟油股及金股則回落。
恒生指數中午收市報28385點，升297點；國企指數中午收市報11213點，升133點，成交額為504.74億元。
手機設備股今日表現理想，舜宇光學（2382）升4.2%，中午收市報137.8元，瑞聲科技（2018）升2.7%，中午收市報65.3元，通達集團（0698）升5.7%，中午收市報0.93元，信利國際（0732）升5.9%，中午收市報1.26元，鴻騰（6088）升2.3%，中午收市報2.3%。
出口股亦普遍上揚，萬洲國際（0288）中午收市報8.63元，升3.4.%，創科實業（0669）升1.6%，中午收市報63.5元，偉易達（0303）中午收市報77.4元，無升跌。
內險股今日造好，中國人壽（2628）升2.3%，中午收市報22.2元，中國平安（2318）升0.7%，中午收市報93.1元，中國財險（2328）升1.8%，中午收市報9.47元。
重磅股騰訊控股（0700）升1.7%，中午收市報388.6元，友邦保險（1299）升0.9%，中午收市報84.55元，滙豐控股（0005）升0.8%，中午收市報59.75元。