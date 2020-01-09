《世界報》：2020世界經濟受三大戰爭影響

法國《世界報》周一（6日）刊登《世界經濟：2020年的三場戰爭》的文章稱，股市投資者和孩子們一樣喜歡用巫婆的故事嚇唬自己。世界經濟也會遇到「巫婆」，而且在2020年，「巫婆」不久就會現身。

文章認為，第一個「巫婆」是熱戰，最為緊迫。近日，美國總統特朗普（Donald Trump）授命軍方擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊將領蘇萊曼尼（Qasem Suleimani），引發真正武裝衝突的風險。這場衝突雖然稱不上勢均力敵，但伊朗有辦法在作為全球石油中心的海灣地區製造混亂。境內設有美軍基地的沙特、阿聯酋和卡塔爾首當其衝。雖然原油價格受到的影響還不大，但一場大沖突或將徹底改變格局。

伊朗並非導致不穩定的唯一因素。土耳其如今有意參與利比亞的內部衝突。在這件事上，最容易受到影響的還是石油，而且石油也是土耳其行動主義的原因。

若中美關係持續緊張，對全球經濟來說是一種災難。（VCG）

文章稱，第二個「巫婆」也是一場戰爭，不過是冷戰。這場戰爭也是美國總統宣告的，因為他擔心中國的崛起及其對美國工業的災難性影響。作為應對，中國啟動了大規模國產化行動，尤其是在高技術領域。

文章稱，第三個「巫婆」有內戰的性質，是人類自己和自己的戰爭。澳洲大火提醒我們大自然是如何報復我們的。帶來颶風、火災、洪水的氣候失常本該促使人們一起行動起來打擊氣候變暖，結果卻恰恰相反，這個問題造成了分裂。在這場全球亂局中，全球出口第一的經濟體歐盟試圖打一場豪賭，要消滅這些威脅：把環保約束變成經濟發展的槓桿，給意欲秉持否定和孤立態度的世界其他地區做個榜樣。我們只能祝它成功。